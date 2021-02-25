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25февраля
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сегодня, 10:41 0

В благовещенском Тепличном очистят заледеневший проход рядом со стройкой нового детсада

В благовещенском Тепличном очистят заледеневший проход рядом со стройкой нового детсада
Фото: blagraion

Администрация Благовещенского района в ответ на публикации в некоторых амурских пабликах провела проверку по факту жалоб на гололёд в районе дома 26/1 по улице Тепличная.

Как пояснили в администрации, речь идет о проходе рядом со стройкой нового детского сада на 120 мест.

— В соответствии с нормами строительной деятельности, площадка, на которой производятся работы, в обязательном порядке должна быть огорожена. К сожалению, население пренебрегает правилами безопасности и для сокращения пути самовольно осуществляет проход через строительную площадку и речку Чигиринку, что категорически недопустимо. Предусмотренные проектами межквартальные проезды и проходы имеются со стороны улиц Тепличная и Воронкова, – пояснили в пресс-службе администрации Благовещенского района.

Несмотря на то, что проблемный мостовой переход является, во-первых, временным, а во-вторых, не стоит на балансе администрации, в срок до 10 марта будут организованы работы по очистке мостового перехода от наледи.

Амур.инфо продолжает следить за ситуацией.

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#ЖКХ

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