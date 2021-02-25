В Приамурье коллекторскому агентству грозит штраф за грубость

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Одному из коллекторских агентств в Амурской области грозит серьёзный штраф. Как сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов, на коллекторов пожаловалась женщина, просрочившая платёж по кредиту.

По словам амурчанки, у неё возникли финансовые проблемы и она не смогла вовремя внести деньги. Банк привлёк коллекторское агентство для возврата денег. Несмотря на то, что деятельность таких организаций строго регламентируется, коллекторы решили нарушить закон. В телефонных разговорах агенты грубили амурчанке и обвиняли её в мошенничестве.

Сотрудники управления ФССП по Амурской области составили протокол об административном правонарушении. Материалы направлены на рассмотрение в областной Арбитражный суд.

Юридическому лицу грозит штраф от 50 до 200 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.