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сегодня, 09:45 0

Амурские предприниматели могут получить безвозмездно по 500 тысяч рублей

Амурские предприниматели могут получить безвозмездно по 500 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

В Приамурье субъекты малого и среднего бизнеса могут получить статус «социальный предприниматель», а вместе с ним – безвозмездную помощь до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Социальному предпринимательству в настоящее время уделяется значительное внимание как на федеральном, так и региональном уровнях. В прошлом году мы начали активную работу в этом направлении и на данный момент в Амурской области зарегистрировано 65 социальных предпринимателей. Больше половины из них ведут свою деятельность в Тынде, Свободном, Прогрессе и Райчихинске. В первую очередь это связано с тем, что социальному бизнесу в моногородах в 2020 году была оказана значительная финансовая поддержка – 34 субъекта МСП получили около 31 миллиона рублей на развитие своего дела. В этом году национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса позволяет получить до 500 тысяч рублей всем социальным предпринимателям региона независимо от места осуществления деятельности, – рассказала министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова.

Получить приставку «социальный» к статусу можно в случае трудоустройства социально уязвимых категорий граждан и реализации производимых для них товаров и услуг. Также претендовать на поддержку смогут бизнесмены, деятельность которых решает проблемы общества. Например, опека нуждающихся, образовательные физкультурно-оздоровительные услуги, производство оборудования для реабилитации инвалидов.

Заявки на получение такого особого статуса министерство экономического развития и внешних связей продолжает принимать до 1 мая 2021 года. Список необходимых документов размещён на сайте министерства. Также для удобства бизнесменов в муниципалитетах области документы принимают в городских и районных администрациях, отделениях МФЦ и в центре «Мой бизнес» в Благовещенске.

При возникновении вопросов, потенциальных социальных предпринимателей региона в рабочее время готовы проконсультировать специалисты центра «Мой бизнес» по телефону 8 (4162) 77-26-46.

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#бизнес #финансы

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