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25февраля
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сегодня, 09:28 1

Ещё 11 900 доз вакцины пришло в Амурскую область

Ещё 11 900 доз вакцины пришло в Амурскую область

Перед праздниками в Приамурье пришло 11 900 доз вакцины, а пункты вакцинации работали все выходные дни, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Пункты вакцинации работали все выходные дни, кроме 23 февраля. Первым компонентом вакцинируем более двух тысяч человек в день, – рассказала министр здравоохранения Светлана Леонтьева.

Первым компонентом «Гам-КОВИД-Вак» привит 28 661 человек, вторым – 13 786.

— Вся вакцина, которую получили, распределена по приоритетам. Сейчас акцент делаем на лиц с хроническими заболеваниями. А также отдаем для иммунизации людей, которые записаны в листы ожидания через госуслуги, – сообщила министр.

Светлана Леонтьева отметила, что всё идёт планомерно, иммунизацию вторым компонентом вакцины «ЭпиВакКорона» должны закрыть на 100 процентов на этой неделе, осталось практически по одному человеку на каждой территории.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    33 минуты назад

    Ух, как написали 11 900 доз. Хватит аж на 1.5% населения! Прорыв! Так к 2040му году, может быть, вся область вакцинируется

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