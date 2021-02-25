Ещё 11 900 доз вакцины пришло в Амурскую область
Перед праздниками в Приамурье пришло 11 900 доз вакцины, а пункты вакцинации работали все выходные дни, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
— Пункты вакцинации работали все выходные дни, кроме 23 февраля. Первым компонентом вакцинируем более двух тысяч человек в день, – рассказала министр здравоохранения Светлана Леонтьева.
Первым компонентом «Гам-КОВИД-Вак» привит 28 661 человек, вторым – 13 786.
— Вся вакцина, которую получили, распределена по приоритетам. Сейчас акцент делаем на лиц с хроническими заболеваниями. А также отдаем для иммунизации людей, которые записаны в листы ожидания через госуслуги, – сообщила министр.
Светлана Леонтьева отметила, что всё идёт планомерно, иммунизацию вторым компонентом вакцины «ЭпиВакКорона» должны закрыть на 100 процентов на этой неделе, осталось практически по одному человеку на каждой территории.
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