Выбор читателей за 24 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 24 февраля.

Очередное резонансное дорожное происшествие случилось в ночь с 23 на 24 февраля. Известно, что женщина, находившаяся за рулём автомобиля Nissan March, пыталась скрыться от патруля ГИБДД. С вечера 23 февраля автомобиль находился в розыске, предположительно, в связи с совершенным ДТП.

Российские учёные работают над четвёртой вакциной от коронавируса – «Спутник Лайт». Сейчас проходят испытания этой однофазной вакцины, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Стало известно, что сегодня, 24 февраля, в маршрутном автобусе № 31 умерла женщина. Сообщение об этом поступило в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Благовещенский».

Уголовное дело было заведено в отношении 41-летнего начальника смены дежурной части и 40-летнего старшего оперативного дежурного дежурной части отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Кемерово. Сотрудников полиции обвиняют в халатности, которая повлекла за собой смерть 23-летней девушки. Ее убивал сожитель, но полицейские на вызов соседей не среагировали.