В Госдуме рассказали, какие законы вступят в силу в марте в России

Фото: http://duma.gov.ru/

С начала марта целый ряд законопроектов вступает в силу. Больше предприятий будут обязаны принимать оплату картой «Мир», появятся новые требования к процедуре проведения технического осмотра, а также измениться порядок сбора, хранения и использования персональных данных. Об этом и многом другом рассказали в пресс-службе нижней палаты парламента.

Начиная с 1 марта и до 30 июня крупные продавцы и владельцы агрегаторов должны предоставить возможность принимать к оплате карту «Мир». Изменения коснутся тех, у кого выручка за прошлый год была выше 30 миллионов рублей.

— Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года – до 30 миллионов рублей, с 1 июля 2021 года – до 20 миллионов рублей. Это значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты «Мир», – отмечал ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Кроме того, с первого дня весны вступят в силу новые требования к процедуре технического осмотра автотранспорта. Так, появится процедура обязательной фотофиксации процесса техосмотра, а также с 1 марта оформление диагностических карт будет выполняться преимущественно в электронном виде. Эта поправка должна была вступить в силу с 8 июня 2020 года, но из-за пандемии коронавируса правительство перенесло срок начала действия этой реформы на 1 марта 2021 года.

За нарушение требований в области технического осмотра вводятся повышенные штрафы. За выдачу диагностической карты без проверки автомобиля будет выписан штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей для граждан, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей на должностных лиц, от 200 тысяч до 300 тысяч рублей на юридических лиц.

Также, с 1 марта вступают в силу поправки в федеральный закон «О персональных данных».

— Получение согласия на распространение персональных данных граждан «по умолчанию» теперь не допускается. При заполнении согласия на использование общедоступных данных человек сам будет решать, что из информации (Ф.И.О., мобильный телефон, электронная почта, адрес и так далее) может использоваться публично, а что останется приватным. Кроме того, операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу пользователей, – пояснили в пресс-службе Госдумы.

Стоит отметить, что теперь нельзя считать согласием на обработку персональных данных молчание или бездействие человека.

С 1 марта 2021 года в случае, если физлицо, являясь иноагентом, не подаст соответствующее заявление в министерство юстиции, то в отношении этого человека будет возбуждено уголовное дело. Если некоммерческая организация, имеющая статус иноагента, или СМИ-иноагент, будут замечены в злостном уклонении от предоставления документов, то они также будут наказаны.

— Кроме того, вступает в силу закон о том, что НКО-иноагентов за производство и распространение материалов, в том числе в интернете, без специальной маркировки будут штрафовать на сумму от 300 до 500 тысяч рублей (еще не подписан Президентом), – отметили представители Госдумы.

В случае, если иностранцы планируют вводить на территорию России охотничье оружие, то с 9 марта им потребуется разрешение Росгвардии. Стоит отметить, что оружие необходимо будет вывезти за пределы страны до момента окончания срока действия разрешения.

С 23 марта будет расширен перечень заказчиков комплексных кадастровых работ. Теперь такие работы заказывать и оплачивать смогут физические и юридические лица, заинтересованные в выполнении этих работ.

— Нововведение позволит правообладателям недвижимости сэкономить в связи с массовым характером проведения таких работ применительно к единой территории, например к территории садоводческого или огороднического товарищества. Кроме того, уменьшается вероятность возникновения реестровых ошибок, – пояснили особенности законопроекта в нижней палате парламента.

О том, какие законы начали действовать с 1 февраля можно узнать из материала Амур.инфо.