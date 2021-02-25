Средняя зарплата жителя Камчатки достигла 109 тысяч рублей

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Самые большие зарплаты в регионе у тех, кто занят в сфере воздушного и космического транспорта (183,8 тысяч рублей), а также работники финансовой и страховой сферы (177,7 тысяч рублей). Медработники региона в среднем зарабатывают 120,6 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты в сфере производства мебели (28 тысяч рублей) и текстильных изделий (33 тысячи рублей).

Напомним, что по данным Амурстата среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-ноябрь 2020 года в области составляет 50 663 рубля.