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25февраля
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сегодня, 08:00 6

Средняя зарплата жителя Камчатки достигла 109 тысяч рублей

Средняя зарплата жителя Камчатки достигла 109 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

В декабре прошлого года средняя номинальная начисленная зарплата работников организаций на Камчатке составила 109,6 тысяч рублей, об этом сообщило ИА «Камчатское время» со ссылкой на Камчатстат.

Самые большие зарплаты в регионе у тех, кто занят в сфере воздушного и космического транспорта (183,8 тысяч рублей), а также работники финансовой и страховой сферы (177,7 тысяч рублей). Медработники региона в среднем зарабатывают 120,6 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты в сфере производства мебели (28 тысяч рублей) и текстильных изделий (33 тысячи рублей).

Напомним, что по данным Амурстата среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-ноябрь 2020 года в области составляет 50 663 рубля.

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#финансы

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    "Медработники региона в среднем зарабатывают 120,6 тысяч рублей."

    Это на сколько ставок?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    лживая статистика

  • Петро555

    Петро555
    52 минуты назад

    «Очень часто мы видим — во всяком случае, бывает, так скажем аккуратненько — что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определенную подгонку формальных показателей. В результате что получается? Что по отчетам все вроде бы как сходится, а сходится это подчас за счет различных ухищрений», — заявил глава государства.

    Владимир Путин обратился к правительству с просьбой совместно с субъектами России «вникнуть в ситуацию каждого сотрудника» бюджетного учреждения из разных областей, включая специалистов из сферы здравоохранения, образования, культуры, социальных служб, и оперативно разработать решение проблем с зарплатами работников «вообще во всех сферах и регионах страны».

    Отдельно он поручил оценить соблюдение нормы, которая устанавливает соотношение уровня зарплат сотрудников и руководителей учреждений. Президент подчеркнул, что «разрыв бывает очень внушительным». Так, средний показатель кажется нормальным, а фактически «у одних густо, а у других пусто», резюмировал глава государства.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    49 минут назад

    это как в амурских министерствах=у министров и их замов шикарно-а у про простых работников шиш да маленько

  • Петро555

    Петро555
    45 минут назад

    Так Путин сам говорит про это, что ситуация не нормальная

  • Кроненберг

    Кроненберг
    37 минут назад

    говорить то можно много-а результат где?присосались начальники к нищему народному бюджету и жируют

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