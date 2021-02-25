Василий Орлов: «Мы вдвое увеличили размер выплат на проекты жителей Приамурья по благоустройству своих сел»

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В Приамурье стартовал приём документов на участие в конкурсе по благоустройству городских и сельских поселений, где муниципалитеты могут получить до двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.



— В этом году на благоустройство муниципалитетов в рамках проекта по поддержке местных инициатив выделено 165 миллионов рублей. Мы вдвое увеличили размер выплат на проекты жителей Приамурья по благоустройству своих сел. Теперь населённые пункты-участники инициативного бюджетирования могут получить не один миллион рублей на реализацию своих проектов, а в два раза больше. Если подробно, то: населённые пункты с численностью до 350 человек получат, как и прежде до 1 миллиона рублей. Муниципалитеты, где проживают от 350 до 1360 человек, – до 1,5 миллионов рублей, а там, где более 1360 жителей – до 2 миллионов рублей, — пояснил губернатор Василий Орлов.

Так с 24 февраля по 25 марта 2021 года министерство финансов Амурской области принимает заявки от муниципальных образований области для предоставления субсидий на поддержку проектов развития территорий.

Документы на конкурсный отбор предоставляются по адресу: город Благовещенск, улица Ленина 135 в кабинет 402а, на бумажном носителе, а также с дублированием в программном комплексе «Свод-Смарт». Перечень и образцы документов, предоставляемых на конкурсный отбор и требования к ним находятся на сайте министерства финансов Амурской области.