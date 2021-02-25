Гороскоп на 25 февраля: Близнецов ждут перемены, а Тельцам пора сделать паузу

Восход Солнца: 07:21

Заход Солнца: 18:04

Солнце в Рыбах.

Овен. Вы эмоционально взвинчены, из-за чего можете говорить резкие слова и совершать необдуманные поступки. Новые дела могут принести неприятности, особенно если вы переоцените свои возможности.

Телец. Вам следует сделать паузу, чтобы не столкнуться с последствиями перенапряжения. Четверг будет лучшим временем для отдыха и восстановления сил.

Близнецы. Для вас этот день может принести желаемые перемены, которых вы так долго ждали. Займитесь рутиной, на которую никогда не хватает времени. Авантюры могут завершиться крахом.

Рак. Пора начать реализовывать идеи, которые накопились у вас за несколько месяцев сомнений! Даже если вы не хотите об этом говорить, придется сегодня сделать для проблемы исключение, обсудив её.

Лев. Не доверяйте посторонним, вы и сами знаете, как стоит поступить в сложившейся ситуации. Вы можете действовать решительно, но не забывайте думать над каждым своим шагом.

Дева. Благоприятное время для общения, в неформальной обстановке можно договориться о многом. В жизни ожидаются малоприятные события. К некоторым вы уже были готовы, а вот часть других вас откровенно обескуражит и возмутит.

Весы. Доводы близкого человека будет полезно принять к сведению и хотя бы обдумать! Не всегда вы во всем правы. В этот день ваше утро может оказаться не совсем добрым, в том числе и в том, что касается здоровья.

Скорпион. День ожидается приятный и перспективный с профессиональной точки зрения. Не бойтесь брать на себя ответственность. Звёзды рекомендуют смело строить планы на будущее и браться за новые дела.

Стрелец. Звёзды советуют вам спланировать дела на сегодня максимально тщательно, обезопасив себя от неожиданностей и неприятностей. Отношения с окружающими будут складываться ровно. От вас не требуется ни проявления инициативы, ни особой уступчивости.

Козерог. На агрессию реагируйте самым неожиданным для обидчика образом, улыбайтесь. День пробуждения и преобразования психической энергии. В первой половине дня ваша энергия, бьющая через край, вселит радость и оптимизм в окружающих.

Водолей. Можно подумать о новом проекте, даже начать его, если вы уже знаете, к чему конкретно стремитесь. Сегодня вам нужно смотреть на вещи реально и не фантазировать, вам откроются любопытные грани!

Рыбы. Обещание, которое вы дадите сегодня, будет выполнить очень сложно, предупреждают астрологи. Не обращайте внимание на недоброжелателей, а в эту категорию мы смело относим всех, кто в вас сомневается.

Астролог: Вальдемар Небоходцев