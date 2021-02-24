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24февраля
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сегодня, 17:43 0

В Благовещенске в маршрутном автобусе умерла женщина

В Благовещенске в маршрутном автобусе умерла женщина
Фото: Фото очевидца

Стало известно, что сегодня, в маршрутном автобусе № 31 умерла женщина. Сообщение об этом поступило в дежурную часть Межмуниципального отдела полиции «Благовещенский».

— Для выяснения обстоятельств на место отправлен участковый уполномоченный полиции. Он опросил свидетелей и очевидцев произошедшего. Удалось установить личность умершей – это местная женщина 1960 года рождения. Были также установлены её родственники, которым были переданы её личные вещи. Произведён осмотр места происшествия, предстоит судебно-криминалистическая экспертиза, которая установит причины смерти. Материалы проверки в последствии будут направлены в следственный комитет для рассмотрения и принятия законного решения, – сообщает Татьяна Кутека, специалист по связям с общественностью, пресс-службы полиции Благовещенска.

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#происшествия

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