В Благовещенске в маршрутном автобусе умерла женщина

Стало известно, что сегодня, в маршрутном автобусе № 31 умерла женщина. Сообщение об этом поступило в дежурную часть Межмуниципального отдела полиции «Благовещенский».

— Для выяснения обстоятельств на место отправлен участковый уполномоченный полиции. Он опросил свидетелей и очевидцев произошедшего. Удалось установить личность умершей – это местная женщина 1960 года рождения. Были также установлены её родственники, которым были переданы её личные вещи. Произведён осмотр места происшествия, предстоит судебно-криминалистическая экспертиза, которая установит причины смерти. Материалы проверки в последствии будут направлены в следственный комитет для рассмотрения и принятия законного решения, – сообщает Татьяна Кутека, специалист по связям с общественностью, пресс-службы полиции Благовещенска.