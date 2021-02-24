В течение суток в Приамурье скончалось ещё два пациента с коронавирусом

Управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало новые данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.

Согласно данным Роспотребнадзора, за сутки в Приамурье выявили 49 новых случаев COVID-19. При этом, сообщает портал стопкоронавирус.рф, выздоровело в течение суток 45 пациентов, двое умерли.

— Темп прироста за последние сутки – 0,2 процента. У 41 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (84 процента), у восьми – в виде пневмонии (16 процентов), новых бессимптомных носителей нет, – уточняют в региональном управлении Роспотребнадзора.

С момента начала пандемии, в Амурской области выявлено 20833 случая коронавирусной инфекции. 19232 из них закончились выздоровлением, 168 – летальными исходами.