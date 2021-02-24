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24февраля
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сегодня, 17:35 1

В Приамурье ждут резкое потепление, снег и усиление ветра

В Приамурье ждут резкое потепление, снег и усиление ветра
Фото: pixabay.com

Амурский гидрометцентр сообщает, что 27 февраля Приамурье попадёт под влияние активного западного циклона, который спровоцирует резкое изменение погоды.

27 февраля ожидается резкое повышение дневных температур: по северу области будет -3°С...-8°С, на юге +1°С…+2°С.

Также 27 и 28 февраля на территории Приамурья прогнозируют снег разной степени интенсивности – в большинстве районов умеренный, в некоторых районах сильный. В зоне атмосферных фронтов ветер усилится до 13-15 метров в секунду. Во время снегопада – позёмка, слабая метель и снежный накат.

При такой погоде на дорогах повышается риск аварий, также аварии возможны на объектах энергоснабжения, дорожно-коммунальных служб, могут возникать перебои в работе транспорта. Амурчан просят соблюдать осторожность.

При возникновении чрезвычайных ситуаций благовещенцы могут обратиться к старшему оперативному дежурному ЕДДС по тел.: 20-21-12.

Жители области могут звонить по номерам экстренных служб:

- «101» - для набора со всех операторов мобильной связи;

- «01» - со стационарных телефонов;

- «112» - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

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#дороги #погода #транспорт

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    9 минут назад

    Неужели весна? Как обычно, неожиданно как-то...

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