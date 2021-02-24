За оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны будут наказывать

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В уоловный кодекс РФ внесут поправки, где ужесточится ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны , пишет ТАСС. Поправки будут предусматривать не только увеличение штрафов, но и реальные сроки за особо тяжелые случаи глумления над честью и достоинством ветеранов.

— Мы, безусловно, будем работать над совершенствованием нашего законодательства. 24 февраля «Единая Россия» вместе с представителями других парламентских партий внесет поправки в законодательство и ужесточит ответственность за подобные проявления, - сказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Также вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что поправку отнесут к одной из форм реабилитации нацизма, публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны и установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти защитников Отечества.