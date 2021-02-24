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24февраля
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сегодня, 19:00 1

За оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны будут наказывать

За оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны будут наказывать
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В уоловный кодекс РФ внесут поправки, где ужесточится ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны , пишет ТАСС. Поправки будут предусматривать не только увеличение штрафов, но и реальные сроки за особо тяжелые случаи глумления над честью и достоинством ветеранов.

— Мы, безусловно, будем работать над совершенствованием нашего законодательства. 24 февраля «Единая Россия» вместе с представителями других парламентских партий внесет поправки в законодательство и ужесточит ответственность за подобные проявления, - сказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Также вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что поправку отнесут к одной из форм реабилитации нацизма, публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны и установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти защитников Отечества.

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#закон #память

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Комментарии
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    5 минут назад

    Интересно современное применение слова ветеран. Когда я был школьником, ветеранами называли людей, прошедших войну с первого до последнего дня. Сегодня слово ветеран приравнено к слову участник. Конечно, мне не жалко, но нужно и меру знать, когда изображаешь из себя патриотичного правдолюба.

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