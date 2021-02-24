В Москве найден мёртвым актёр Дмитрий Писаренко

Как стало известно, Писаренко перестал отвечать на звонки своему родственнику. Обеспокоенный мужчина приехал к артисту домой, но ему никто не открыл дверь.

Тогда родственник актёра вызвал полицию. Правоохранители вскрыли дверь и обнаружили 61-летнего артиста мёртвым.

Причины смерти Дмитрия Писаренко пока неизвестны. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Актёр известен зрителям по своим ролям в фильмах «Царь Иван Грозный» (12+), «Ревизор» (0+) и другим.