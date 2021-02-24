В Якутске наградили девушку, которая нашла пропавшего ребёнка

В Якутске сегодня, 24 февраля, полицейские наградили 26-летнюю девушку, которая помогла найти пропавшего ребёнка. Она заметила третьеклассницу на улице и сообщила её матери. Елене Яковлевой вручили почётную грамоту и памятный знак.

В среду, 3 февраля, в городе пропала третьеклассница. Девочка закончила учиться в 12:20, но домой не вернулась. Мама пропавшей девочки обратилась в полицию. К поиску подключили волонтёров и повсеместно разослали ориентировку, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

После восьми вечера девочку нашла Елена. Она ехала домой после работы.

— Я прочитала в мессенджере сообщение, что потерялась девочка. И вдруг мимо машины прошла школьница со схожими приметами. Я позвонила по номеру в сообщении, на звонок ответила мама девочки и сказала, что она ещё не нашлась. Мы развернули машину, я подошла к девочке – это была Стася. Вскоре, приехала и её мама с волонтерами и полицией и забрала её. Я рада, что эта история закончилась хорошо, – рассказывала ранее Елена Яковлева.

Напомним, что недавно в Благовещенске нашли девятилетнего Михаила Трапезникова. Он ушёл из дома 17 февраля. А в Свободном нашли шестилетнего мальчика, который пропал накануне, 18 февраля.