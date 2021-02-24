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сегодня, 15:46 0

Ксения Бородина похвасталась серьгами за 400 тысяч рублей

Ксения Бородина похвасталась серьгами за 400 тысяч рублей
Фото: topdaynews.ru

Ксения Бородина на днях показала своим подписчикам дорогой наряд, в котором она посетила шоу на канале ТНТ. На телеведущей был жакет ярко-зеленого цвета и малахитовые серьги, пишет «Московский комсомолец».

Ксения показала свой образ в Stories Instagram. Её серьги в форме клевера бренда Van Cleef & Arpels стоят более 400 тысяч рублей. Бородина призналась, что своим внешним видом очень довольна.

Ранее на своей странице ведущая опубликовала пост, в котором раскритиковала людей, зарабатывающих 20 тысяч рублей. После этого на неё обрушилась волна возмущённых комментариев.

Бородина в ответ попыталась объяснить свои слова, заявив, что она знает, что такое зарабатывать. Телеведущая попросила не выливать на неё свой гнев тех, кто соглашается на такие зарплаты, уточнив, что это их личный выбор.

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#финансы #шоу-бизнес

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