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сегодня, 18:33 0

Во Владивостоке продают фабрику мороженого за полтора миллиона рублей

Во Владивостоке продают фабрику мороженого за полтора миллиона рублей

Во Владивостоке за полтора миллиона рублей продают завод по производству мороженого. Покупателю обещают выручку в 54 миллиона рублей в месяц. А кассовую прибыль продавец оценивает больше, чем в восемь миллионов рублей, сообщает Business-Asset.

На фабрике 1989 года выпускают по 25 тонн продукции в сутки. Отдельно сдаётся в аренду посуточно хладокомбинат c таможенным хранением.

— Бизнес состоит из 300 человек, нового японского оборудования и налаженного сбыта продукции в магазины Приморья и Китая. Продаётся в связи с выходом собственника на пенсию, – сообщает продавец.

Напомним, что на Дальневосточных гектарах строят новые заводы, развивают туризм и выращивают клубнику.

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#производство #работа

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