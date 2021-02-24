Во Владивостоке продают фабрику мороженого за полтора миллиона рублей
Во Владивостоке за полтора миллиона рублей продают завод по производству мороженого. Покупателю обещают выручку в 54 миллиона рублей в месяц. А кассовую прибыль продавец оценивает больше, чем в восемь миллионов рублей, сообщает Business-Asset.
На фабрике 1989 года выпускают по 25 тонн продукции в сутки. Отдельно сдаётся в аренду посуточно хладокомбинат c таможенным хранением.
— Бизнес состоит из 300 человек, нового японского оборудования и налаженного сбыта продукции в магазины Приморья и Китая. Продаётся в связи с выходом собственника на пенсию, – сообщает продавец.
Напомним, что на Дальневосточных гектарах строят новые заводы, развивают туризм и выращивают клубнику.
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