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сегодня, 16:25 1

В Октябрьском районе мужчина забил соперника насмерть

В Октябрьском районе мужчина забил соперника насмерть

54-летний местный житель осуждён приговором Октябрьского районного суда за убийство, после которого он добровольно сдался полиции. В сентябре 2020 года в посёлке Екатеринославка осуждённый застал свою сожительницу с другим мужчиной, которого тут же решил убить.

Он ударил головой в лицо потерпевшего, а когда тот упал, продолжил избивать его, причинив ему ряд закрытых тупых травм головы, шеи и грудной клетки.

Прокуратура Октябрьского района поддерживала обвинение в суде.

Были учтены все обстоятельства, такие как явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления. Тем не менее суд счёл необходимым назначить виновному 10 лет лишения свободы в колонии особого режима.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • НЮ

    НЮ
    1 час назад

    Он так и сказал, что "увидел и тут же решил убить".. аффект налицо

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