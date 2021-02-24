В Октябрьском районе мужчина забил соперника насмерть

54-летний местный житель осуждён приговором Октябрьского районного суда за убийство, после которого он добровольно сдался полиции. В сентябре 2020 года в посёлке Екатеринославка осуждённый застал свою сожительницу с другим мужчиной, которого тут же решил убить.

Он ударил головой в лицо потерпевшего, а когда тот упал, продолжил избивать его, причинив ему ряд закрытых тупых травм головы, шеи и грудной клетки. Прокуратура Октябрьского района поддерживала обвинение в суде. Были учтены все обстоятельства, такие как явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления. Тем не менее суд счёл необходимым назначить виновному 10 лет лишения свободы в колонии особого режима.

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Илья Ринейский