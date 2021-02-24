Василий Орлов: «Ежегодно аграриям требуется порядка 100 тысяч тонн семян сои и 50 тысяч тонн семян зерновых. Новый семенной завод поможет частично решить эту проблему»

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В среду, 24 февраля, состоялось торжественное открытие нового соевого завода в поселке Заречном Благовещенского района. На производстве планируют заниматься переработкой товарной и семенной сои, сообщают в пресс-службе правительства области.

В торжественном мероприятии приняли участие сельхозпроизводители области и других регионов страны, иностранные партнёры (из Японии и Кореи), а также представители банков.

— В Амурской области одна из главных культур – соя. Наши хозяйства производят больше 1 миллиона тонн ежегодно. Чтобы увеличить урожайность, необходимо готовить качественные семена. Ежегодно аграриям требуется порядка 100 тысяч тонн семян сои и 50 тысяч тонн семян зерновых. Новый завод поможет частично решить эту проблему. Вместе с тем завод экспортоориентированный. 2020 год был тяжелым с точки зрения международных контактов. Надеюсь, 2021 год будет легче в этом ключе, и мы сможем активнее работать с корейскими и японским партнерами. Зарубежным партнёрам важно качество продукции. Именно это и готов предложить завод, – сказал Василий Орлов.

Решение создать такой завод в Амурской области появилось в 2020 году. Строительство длилось восемь месяцев. Стоимость возведения этого комплекса – около 150 миллионов рублей. Информация о том, что завод готов к запуску, появилась в начале февраля 2021 года.

— Производственные мощности завода составят до 30 000 тонн в год, что позволит выпускать продукцию как для местного, так и для зарубежных рынков, – комментирует коммерческий директор компании АНК Степан Инюточкин.

В производственном комплексе нового завода есть оборудование российского и зарубежного производства, которое предназначено для приема, очистки, полировки, калибровки и сепарации сои, а также предпосевной обработки.

— У нас действуют беспрецедентные меры поддержки для строительства животноводческих комплексов. В 2021 году вступят в силу дополнительные региональные меры поддержки на строительство капитальных объектов по глубокой переработке сои. В настоящее время в области перерабатывается 36 % сои, наша задача довести это значение до 70 %. Всем, у кого есть желание работать в этом направлении, мы создадим для этого условия, – обратился к присутствующим губернатор области.

Олег Турков, министр сельского хозяйства Приамурья, отметил, что в настоящее время ведется разработка нормативной документации по оказанию мер поддержки аграриев, готовых заняться глубокой переработкой сои.