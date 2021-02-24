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сегодня, 15:46 1

Фермер из Приамурья заплатит 43 тысячи рублей за сильный сквозняк в коровнике

Фермер из Приамурья заплатит 43 тысячи рублей за сильный сквозняк в коровнике
Фото: pixabay.com

Фермеру из Благовещенского района назначены два административных штрафа на 43 000 рублей за ненадлежащие содержание животных и нарушения ветеринарного законодательства.

Информация о недобросовестном фермере поступила в областное управление Россельхознадзора в начале февраля. Специалисты ведомства выехали на место, на момент проверки на ферме проживали 92 головы сельскохозяйственных животных: 19 голов крупного и 70 голов мелкого рогатого скота, а также три лошади. Владельцем подворья оказался индивидуальный предприниматель, который занимается разведением крупного рогатого скота, а также мелкого рогатого скота и лошадей.

Во время проверки специалисты обнаружили трупы нескольких животных. Кормили скот только грубыми кормами, из-за чего животные были худыми. В коровниках и других помещениях, где содержался скот, в некоторых местах вместо стёкол была плёнка, что давало сильный сквозняк. Также были нарушения по сбору, утилизации и уничтожению биоотходов.

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили два административных дела, по итогам их рассмотрения назначен штраф в 43 000 рублей. Также виновный должен устранить всё нарушения, сообщает управление Россельхознадзора по Амурской области.

Ранее амурское управление Россельхознадзора назначило фермеру из Мазановского района, который заморил голодом десять коров и телят, три административных штрафа на общую суму в 600 тысяч рублей.

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#животные #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    1 час назад

    хорошие придумали относительно честные способы изъятия денег у населения, прям мотивируют развитие животноводства

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