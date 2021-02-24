Благовещенский суд ужесточил наказание за два коррупционных преступления

Фото: оперативная съёмка

28 декабря 2020 года приговором Свободненского городского суда осужден гражданин за дачу взятки лично, в значительном размере, а также по второму эпизоду за дачу взятки через посредника с целью совершения незаконных действий (оперативная съёмка УФСБ РФ по Амурской области).

В октябре 2020 года в результате совместных действий сотрудников ФСБ и полицейских из межмуниципального отдела «Свободненский» выявлен факт незаконного привлечения иностранцев к труду на территории России. Ответственные за это незаконное действие были привлечены к административной ответственности по соответствующей статье.

После этого гражданин, являющийся администратором коммерческой организации, решил дать взятку начальнику отдела УФСБ России по городу Свободному за оказание помощи и освобождение от ответственности. Сотруднику УФСБ России, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий, были переданы 120 тысяч рублей. Сразу после передачи этих средств злоумышленник был задержан.

При рассмотрении дела суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в четыре года и штрафом в сумме 1,1 миллиона рублей. Государственный обвинитель Свободненской городской прокуратуры, сочтя приговор чрезмерно мягким, обжаловал постановленный приговор в апелляционном порядке.

На новом рассмотрении дела в Амурском областном суде коллегия судей оценила доводы гособвинения, назначив виновному пять лет и один месяц в колонии общего режима, не отменяя ранее назначенного штрафа.