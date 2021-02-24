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сегодня, 15:26 2

Во всех колледжах Амурской области заменят старые окна на новые

Во всех колледжах Амурской области заменят старые окна на новые
Фото: amurobl.ru

В Приамурье в этом году начнут менять старые окна на новые во всех образовательных учреждениях области. Также, помимо детских садов и школ, в программу войдут учреждения среднего профессионального образования. Замена окон сначала начнётся в общежитиях и учебных корпусах, сообщает пресс-служба Амурской области.

— Установка современных пластиковых окон поможет избежать теплопотерь и снизить затраты на содержание существующих систем теплоснабжения. Уверен, обучение в комфортных условиях будет идти гораздо эффективнее, – отметил губернатор Василий Орлов.

В марте этого года Законодательное собрание Приамурья рассмотрит заявку на выделение средств Амурскому аграрному колледжу, в апреле – Райчихинскому индустриальному техникуму, а также Благовещенскому политехническому колледжу и Амурскому колледжу строительства и ЖКХ.

Напомним, что в течение трёх лет заменят окна в школах и детских садах Амурской области. Уже известны первые школы, которые ждет обновление. Это 15 образовательных организаций семи муниципалитетов: город Зея, посёлок городского типа Прогресс, Белогорский, Константиновский, Серышевский, Тындинский и Магдагачинский районы. Из бюджета области на это планируется направить более 50 миллионов рублей.

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#областная власть #образование

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    пусть родители сдают)))

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    17 минут назад

    Правильная идея. Деревянные окна отжили свой век давно!

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