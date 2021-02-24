«Потерянные сокровища»: летом в Приамурье начнут искать золото «Орочанина»

— Если вы готовы войти в экспедицию, то пишите об этом, указав свой опыт и компетенции. Есть вероятность, что слитки лежат на дне водоёма. Поэтому к нам в команду также нужны люди с водолазным оборудованием для исследования двух озёр. Первая команда будет заниматься работой на местности, раскопками около двух недель. Активная фаза – с реконструкцией прохода на корабле, по наземному маршруту и обследованию водоемов займёт четыре дня, – пояснил краевед Евгений Литус.

Он уточнил, что простых туристов с собой не возьмут. Оставили только три места для туристов-меценатов. Эти люди могли бы взять большую часть расходов экспедиции на себя. Пока стоимость ещё верстают.

— Сейчас принять участие в экспедиции хотят уже около 40 человек. Однако из практики к лету останется не больше 10. Планируем, что всего будет задействовано около 25 человек на всех выездных работах. В исследовательских работах поучаствуют около 15 человек, они не поедут в саму экспедицию, – рассказал Евгений.

Сейчас краеведы ждут приглашение от Амурской областной библиотеки или от Дома Котельникова. Там планируют провести первый слёт участников, чтобы познакомиться и обменяться информацией. На собрание приглашают всех желающих, а любую информацию, связанную с «Орочаниным», можно отправить в директ краеведов. Также в любой рабочий день можно прийти в штаб по улице 50-летия Октября, 28 (вход со двора), это антикварная лавка. Там можно пообщаться с Русланом Башмаковым – инициатором похода.

— Я уже завёл отдельную рукописную тетрадь. Потом все записи можно передать в архив или издать итоги экспедиции. Уже свёрстаны планы, мы примерно понимаем, что нужно делать и сколько это будет стоить. Поэтому сейчас наша небольшая команда вносит средства, и мы ищем ещё спонсоров, – рассказал краевед Евгений Литус.

Цель первых трёх месяцев – сбор информации. Зимой инициаторы проедут по населённым пунктам и поговорят со старожилами. Они хотят проработать все версии и сплетни. А пройти по пути «Орочанина» краеведы планируют на барже или яхте. Затем команда будет искать следы и проводить раскопки.

— Из Москвы уже привезли поверстовые планы местности и реки Зея. Кроме того, мы привлекаем математиков, которые могут высчитать, насколько далеко предметы, упавшие с «Орочанина», могли уплыть в сторону. Также мы планируем привлечь тяжёлую технику для снятия культурного слоя около 0,5-1 метра. Подчеркну, что это не археология. Минимум за месяц до отправки экспедиции мы получим юридическое заключение о наших правах и обязанностях. Мы точно будем знать, что мы имеем право делать, а что – нет, где требуется лицензия или сопровождение. В случае находок мы будем знать: что принадлежит государству, а что нам, – пояснил краевед.

Немного из истории загадочного корабля:

В сентябре 1918 года в Амурской трудовой социалистической республике ввели осадное положение. Вскоре в глухие таёжные районы эвакуировали красноармейцев, партийных и советских работников, а также оружие и продовольствие. А 17 сентября из Благовещенска вверх по Зее двинулось 18 судов с особым грузом. Среди них была лодка «Орочанин» с золотом в слитках и серебряными монетами. По разным данным, на корабле было от 336 до 5 056 килограммов ценностей.

При подходе к Свободному у Суражевского моста лодку обстреляли японцы. Всего прорвалось только пять пароходов, остальные отошли назад и разгрузились. Вниз по течению повернул и «Орочанин», но судьба золотого груза так и осталась не раскрыта. Существует несколько неподтверждённых версий.

По одной из легенд, 300 килограммов слитков закопали в приметном месте. А затем команда купила у местных телеги с конями и двинулась по домам. По другой версии слитки сбросили в воду.

— И лишь три ящика золота, зарытые кем-то на берегу, обнаружил позже один из членов экипажа – Бортов. О количестве золота говорила его жена, но место, где спрятали ценности и сколько их осталось, никому не известно, – вспоминает участник войны Илья Безродный.

Но село Желтоярово из воспоминаний находится выше Свободного по течению Зеи. «Орочанин» точно не смог туда пройти. В архивах Амурского областного краеведческого музея хранятся свидетельства и членов экипажа. Они утверждали, что после боя у Суражевского моста их судно выбросило на мелководье у села Новоандреевка (Белогорский район).

— На ремонт «Орочанина» потребовалось бы не менее дня. Поэтому мы решили спуститься до Андреевки, завести судно в протоку. Мы уговорили нескольких крестьян, что те на своих подводах увезут пушки, пулемёты и людей вверх по реке Белой в тайгу за реку Горбыль. Это было опасно, поэтому крестьяне попросили заплатить им золотом. Затем обоз ушёл полевыми и лесными дорогами на восток, в тайгу, – вспоминал один из членов экипажа.

На следующее утро «Орочанина» настигла лодка с японцами и открыла по нему огонь из пушек, судно сгорело.

Спустя десятки лет после революции несколько слитков действительно находили местные. Летом 1979 года жительница Новоандреевки наткнулась в огороде тяпкой на золотой слиток с надписью «Благовещенск 1917» и весом 5-6 килограммов. Женщину обвинили в присвоении, а золото изъяли в доход государства.

Через восемь лет, в 1987 году, обнаружили сразу несколько артефактов. Тракторист во время подготовки поля к посеву нашёл слиток в 12,5 килограмма. Он сдал находку государству и получил проценты – около 130 тысяч советских рублей. Незадолго до этого в огороде Великокнязевки нашлась печать с того самого «Орочанина». Тогда же несколько школьников на сопке нашли флягу, наполненную золотом, – её у детей отняли. Но позже в полуметре от находки ребята выкопали ещё и золотой слиток и получили законное вознаграждение. Всё это подтверждает, что судно с золотом было в Великокнязевке.

По другой легенде подсказки есть в Воскресеновке, на границе Ромненского и Серышевского районов. В селе есть «золотой брод», «золотое озеро» и «золотая падь». Там и могли «застрять» сокровища, ведь караван уходил в тайгу по непрочному осеннему льду.

По последней версии, золото из Благовещенска добралось до Москвы. Его привез председатель амурского областного правительства большевик Фёдор Зюльков. Золото с благодарностью и под роспись принял сам Ленин. Правда, в 1937 году героя Зюлькова расстреляли как врага народа.