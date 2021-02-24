Михайловские столбы получат статус особо охраняемой природной территории Приамурья

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Статус особо охраняемой природной территории регионального значения получит природный комплекс «Михайловские столбы» в Благовещенском районе Амурской области. О единогласном решении межведомственной комиссия по сохранению биоразнообразия и особо охраняемым природным территориям(ООПТ) Амурской области сообщили в пресс-службе дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ региона.

— Вероятнее всего, уникальное место станет памятником природы. Но сначала на объекте проведут комплексное экологическое обследование. Участие в нем примут ботаники, зоологи, геологи, археологи и почвоведы. Исследования начнутся весной. Курировать обследование будет Амурский филиал Ботанического сада-института дальневосточного отделения российской академии наук, – пояснили в ведомстве.

Напомним, что Михайловские столбы – это уникальный памятники археологии. Каскад скал сформировался в период от 115 до 67 миллионов лет назад. Михайловские столбы находятся в четырёх километрах от села Михайловка Благовещенского района.

— Статус особо охраняемой природной территории позволит оградить природное место от разрушения, сохранить уникальную флору и памятники археологии, – рассказали в дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий Амурской области.

Губернатор Приамурья Василий Орлов в начале февраля в своем профиле в инстаграм написал о том, что «Минприроды проверило информацию о работе недропользователей в этом районе и о постепенном разрушении столбов. Мы решили поддержать инициативу жителей, кто обеспокоен судьбой этого интересного природного комплекса, и присвоить ему статус особо охраняемой природной территории».