В Приамурье пасмурно и безветренно: прогноз погоды на 25 февраля

Столбик термометра ночью на севере области покажет -32°С...-37°С, на юге -23°С...-28°С, местами до -35°С. Днём температура на севере -13°С...-18°С, на юге -11°С...-16°С.

В Белогорске и Свободном завтра переменная облачность, без осадков. Днём температура -13°С...-17°С, ночью -28°С...-32°С, ветер слабый.

В Завитинске и Райчихинске также облачно, осадков не ожидается. Днём температура -13°С...-15°С, ночью -28°С…-31°С, ветер северо-западный, северный, 2-5 метров в секунду.

В Архаре облачно, без осадков. Днём температура -17°С...-14°С, ночью -28°С...-31°С, ветер разных направлений 2-6 метров в секунду.

В Зее до обеда переменная облачность, после обеда пасмурно, без осадков. Температура днём -16°С...-19°С, ночью -30°С...-31°С. Ветер разных направлений, слабый.

В Шимановске облачно, без осадков. Днём столбик термометра покажет -14°С…-16°С, ночью -25°С…-29°С. Ветер северо-западный, 2-5 метров в секунду.

В Сковородине пасмурно, без осадков. Температура днём -14°С…-16°С, ночью -23°С…-25°С, слабый ветер.

В Тынде пасмурно. Днём температура воздуха -18°С…-22°С, ночью -28°С...-29°С. Ветер западный, северо-западный, 2-4 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске без осадков. Ночью ветер северо-западный 1-6 метров в секунду, днём 3-8 метров в секунду. Ночью в областной столице -21°С...-23°С, днём температура поднимется до -10°С...-12°С.