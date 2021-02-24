70-летний пенсионер из Магнитогорска пропал во время экскурсии в Танзании

Сергей Розанов — опытный турист, не раз бывавший за границей. 30 января он отправился в Танзанию, приурочив поездку к своему юбилею. Его родственники забили тревогу, когда путешественник не вернулся в Россию.

Его дочь Светлана рассказала, что связалась с туроператором, который организовывал экскурсии. Ей сообщили, что мужчина пропал 5 февраля во время экскурсии на маленький необитаемый остров. Его исчезновение обнаружили только после прибытия в отель.

Родственникам Сергея Розанова удалось найти других туристов, которые отдыхали в одно время с ним. Одна девушка рассказала, что за два дня до пропажи мужчине стало плохо во время другой экскурсии.

По её словам, его тогда довели до лодки, помогли собрать вещи и доставили до места. А в день вылета в Россию рейс задержали, ожидая его в самолёте.

До родных Сергея также дошла информация, что где-то нашли фотоаппарат пенсионера. Но пока никто этого не подтвердил. В настоящее время поисками мужчины занимается полиция Танзании и России.