Василий Орлов обсудил с руководством Российского фонда прямых инвестиций финансирование инвестпроектов Приамурья

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В рамках Дней Приамурья в Совете Федерации губернатор Василий Орлов и директор инвестиционного департамента Владимир Примаков рассмотрели вопрос участия Фонда в финансировании крупных инвестиционных проектов с иностранным участием, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Активизация взаимодействия с Фондом важна с точки зрения поддержки инвестиционных проектов региона. В том числе инвестпроектов, способствующих выполнению задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным: повышения производительности труда, роста рабочих мест, развития сектора малого и среднего бизнеса, инфраструктуры, – сказал Василий Орлов.

Напомним, что Российский фонд прямых инвестиций заинтересован в сотрудничестве с Амурской областью по направлениям: глубокая переработка в сельском хозяйстве, создание и реконструкция объектов инфраструктуры. Всего региональным агентством подготовлен перечень из семи индустриальных проектов и более десяти проектов государственно-частного партнёрства с объёмом инвестиций более 30 миллиардов рублей.