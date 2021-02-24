20-летний блогер из Волгограда станцевал на братской могиле Мамаева кургана

На скандальном ролике Ежов в одних джинсах и кроссовках снимает обувь и носки, а затем начинает размахивать руками и танцевать на склоне у подножия «Родины-матери».

Склон, на котором кривляется блогер, является большой братской могилой на Мамаевом кургане. Там даже установлены таблички: «По братской могиле не ходить. Здесь захоронены 34 505 человек».

Ежов признаётся, что на ролике снят именно он, но заявляет, что видео смонтировано, и на Мамаевом кургане он якобы ничего не снимал.

По словам блогера, у него есть подозрение, что видео мог выложить его недоброжелатель. Ежов утверждает, что у него есть психически невменяемый подписчик, который уже пять месяцев не даёт ему покоя.

Тем не менее следов монтажа на ролике незаметно. V1.RU пытается узнать, попала ли выходка молодого человека на камеры видеонаблюдения.

Как пишет «Волгоградская правда», теперь Ежову предстоит ответить на вопросы полиции. По факту инцидента правоохранители начали проверку.