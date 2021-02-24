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сегодня, 13:57 0

В День защитника Отечества в Благовещенске родились семь мальчишек

В День защитника Отечества в Благовещенске родились семь мальчишек
Фото: https://pixabay.com/

Сегодня в Благовещенске поздравили мам, у которых в День защитника Отечества родились сыновья. Малышам подарили памятные знаки «Рождённому в Приамурье».

Как сообщает амурское управление ЗАГС, четверо мальчишек вчера появились на свет в перинатальном центре, трое – в городском роддоме, который с прошлой недели заработал в штатном режиме.

Сегодня мамам мальчишек вручили подарочные наборы для новорожденных в рамках проекта «С заботой о будущем» и памятные знаки управления ЗАГС «Рождённому в Приамурье».

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#Дальний Восток #дети #жизнь #праздники

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