С 1 марта вводится новая мера поддержки многодетных семей: внеочередной отпуск

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Госдума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс РФ, которые дают новые права многодетным семьям. Они расширяют право многодетных родителей на получение ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время.

— Новые льготы положены многодетным семьям, имеющим детей до 18 лет. При этом есть два условия. Детей в семье должно быть не менее трёх, а младшему ещё не исполнилось 14 лет. Уже более двух лет действует порядок, при котором многодетные родители могут выбирать удобное время ежегодного отпуска, в отличие от других работников. Однако это правило действует для тех сотрудников, чьи дети не достигли 12 лет. Теперь законодатели хотят исправить эту норму, — пояснил изданию «Лайф» юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

На практике многие работодатели стараются учитывать интересы работников и давать им отпуска в удобное время, но бывают и конфликтные ситуации.

— Эти изменения решат вопросы многих сотрудников, которые не могут воспользоваться таким правом с учётом возраста детей. Пока они находятся в неравных правах по сравнению с другими многодетными работниками. При этом поправки в ТК не повлекут негативных последствий для бизнеса. По статистике, многодетных семей не так много. Что касается работодателей, то, конечно, им придётся быть более внимательными при утверждении ежегодного графика отпусков, учитывая пожелания сотрудников. На данный момент законопроект был принят в третьем чтении, но, когда эти изменения вступят в законную силу, говорить сложно, — отметила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Ольга Широкова.

При этом на федеральном уровне не закреплено единого понятия о многодетной семье. Региональные власти по своему усмотрению вправе определять, какая семья считается многодетной в том или ином субъекте федерации. По общему правилу многодетной считается семья, где воспитывается более трёх несовершеннолетних детей. Дети могут быть родными или приёмными. При этом в зависимости от региона может различаться, например, возраст детей, после достижения которого семья перестаёт считаться многодетной.

Кстати, сейчас для многодетных семей предусмотрен дополнительный неоплачиваемый двухнедельный отпуск один раз в году по заявлению. Его можно совместить с основным или взять отдельно. Также им предоставляется один дополнительный оплачиваемый выходной в неделю, если оба родителя официально трудоустроены и работают по 40 часов в неделю. К тому же им идёт дополнительный пенсионный стаж за счёт включения в него отпуска по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет, но не более шести лет в сумме.

Будет организована многодетным семьям и финансовая помощь. В Амурской области 44 миллиона рублей в 2021 году пойдёт на улучшение жилищный условий многодетных семей. Сумма социальной выплаты рассчитывается индивидуально для каждой семьи, она напрямую зависит от количества членов семьи, а также от площади жилья, которое уже имеется у них на правах собственности или соцнайма.