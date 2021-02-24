Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:29 0

В Белогорске военнослужащий осуждён за прогул службы

В Белогорске военнослужащий осуждён за прогул службы

Следственный отдел СК по Белогорскому гарнизону передал в суд дело военнослужащего войсковой части 21720. В ходе следствия выяснилось, что 12 сентября 2020 года контрактник без уважительных причин не явился в установленное время на службу в войсковую часть, дислоцированную в селе Екатеринославка, Октябрьского района Амурской области. Вместо этого он стал проживать в городе Белогорск, проводя время на своё усмотрение.

12 декабря 2020 года рядовой был задержан военнослужащими гарнизонной военной полиции.

Доказательства, собранные военным следственным отделом СК признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

12 февраля 2021 года Белогорский военный суд назначил военнослужащему наказание в виде ограничения по военной службе на шесть месяцев, с удержанием в доход государства десяти процентов его денежного довольствия.

Просмотров всего: 220

#военные #происшествия

распечатать


В России и мире

70-летний пенсионер из Магнитогорска пропал во время экскурсии в Танзании
В России и мире

20-летний блогер из Волгограда станцевал на братской могиле Мамаева кургана
Общество 1

Амурчанин нашёл чужую карту в магазине и там же решил её обналичить
В России и мире

Виктория Короткова призналась, что после смертельного ДТП с её участием не может садиться за руль
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь