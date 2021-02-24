В Белогорске военнослужащий осуждён за прогул службы

Следственный отдел СК по Белогорскому гарнизону передал в суд дело военнослужащего войсковой части 21720. В ходе следствия выяснилось, что 12 сентября 2020 года контрактник без уважительных причин не явился в установленное время на службу в войсковую часть, дислоцированную в селе Екатеринославка, Октябрьского района Амурской области. Вместо этого он стал проживать в городе Белогорск, проводя время на своё усмотрение.

12 декабря 2020 года рядовой был задержан военнослужащими гарнизонной военной полиции. Доказательства, собранные военным следственным отделом СК признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. 12 февраля 2021 года Белогорский военный суд назначил военнослужащему наказание в виде ограничения по военной службе на шесть месяцев, с удержанием в доход государства десяти процентов его денежного довольствия.

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Илья Ринейский