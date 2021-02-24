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сегодня, 14:10 1

Минвостокразвития предложило ввести уголовную ответственность для нелегальных золотодобытчиков

Минвостокразвития предложило ввести уголовную ответственность для нелегальных золотодобытчиков
Фото: https://www.istockphoto.com/

Граждан и компании, которые незаконно добывают драгоценные металлы и не реагируют на штрафы, планируют привлекать к уголовной ответственности. Такой законопроект подготовило Минвостокразвития. Инициативу ведомства оценили в парламенте. Когда человеку выписывают административные штрафы, а он на это не реагирует, нужны другие меры воздействия, поддержал идею глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

По законодательству драгоценными металлами считаются золото, серебро, платина и другие, менее известные ископаемые - палладий, иридий, родий, рутений и осмий. Один чёрный старатель может накопать золота на два миллиона рублей в год, посчитали в Минвостокразвития. При этом административные штрафы, которые превышают стоимость прикарманенных ресурсов в 1,5-5 раз, злоумышленников не останавливают. Поэтому ведомство разработало поправки в Уголовный кодекс, по которым можно будет привлечь к ответственности нарушителей, которым до этого уже назначали административное наказание за такой же проступок, пишет «Парламентская газета».

Согласно документу, за незаконную добычу драгоценных металлов смогут приговорить к уголовному штрафу до одного миллиона рублей, к обязательным работам до 480 часов, к исправительным или принудительным работам до двух лет, а в качестве окончательной меры наказания — лишить свободы на два года, одновременно оштрафовав на 100-200 тысяч рублей.

Губернатор Приамурья Василий Орлов также призывал ужесточить законодательство в отношении золотодобывающих предприятий, регулярно наносящих вред экологии.

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#закон #российская власть

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  • Dendrolog-Ornitholog

    Dendrolog-Ornitholog
    48 минут назад

    А как же свободный принос?

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