Амурчанин нашёл чужую карту в магазине и там же решил её обналичить

Житель посёлка Магдагачи нашёл в магазине чужую карту, далеко ходить не стал и решил там же воспользоваться чужими деньгами. Молодого человека задержали и возбудили против него уголовное дело по статье «кража», сообщили в пресс-службе полиции области.

В дежурную часть посёлка Магдагачи отравилась местная жительница. Она рассказала, что забыла банковскую карту в магазине. О пропаже известила смс об оплате. Кто-то расплачивался её картой за покупки. Женщина вернулась в магазин, где встретила злоумышленника, который использовал её карту. Мужчина сбежал с места преступления, но сотрудникам уголовного розыска понадобилось меньше часа, чтобы установить подозреваемого.

Любителя лёгких денег задержали, он во всём признался и деньги вернул. Им оказался местный житель 1996 года рождения, которого уже судили за аналогичные преступления. Сейчас амурчанин находится под подпиской о невыезде.