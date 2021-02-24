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сегодня, 13:06 1

Амурчанин нашёл чужую карту в магазине и там же решил её обналичить

Амурчанин нашёл чужую карту в магазине и там же решил её обналичить
Фото: pixabay.com

Житель посёлка Магдагачи нашёл в магазине чужую карту, далеко ходить не стал и решил там же воспользоваться чужими деньгами. Молодого человека задержали и возбудили против него уголовное дело по статье «кража», сообщили в пресс-службе полиции области.

В дежурную часть посёлка Магдагачи отравилась местная жительница. Она рассказала, что забыла банковскую карту в магазине. О пропаже известила смс об оплате. Кто-то расплачивался её картой за покупки. Женщина вернулась в магазин, где встретила злоумышленника, который использовал её карту. Мужчина сбежал с места преступления, но сотрудникам уголовного розыска понадобилось меньше часа, чтобы установить подозреваемого.

Любителя лёгких денег задержали, он во всём признался и деньги вернул. Им оказался местный житель 1996 года рождения, которого уже судили за аналогичные преступления. Сейчас амурчанин находится под подпиской о невыезде.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    1 час назад

    пример типичного крестьянина без мозгов, по совместительству тупоголового примата, но в будущем возможно работящего

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