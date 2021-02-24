В Свободненском районе на «дальневосточных гектарах» построили новую базу отдыха

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С начала 2021 года в Амурской области выдано почти 50 «дальневосточных гектаров». Бесплатные земли в Приамурье приспосабливают под спортивные базы и зоны отдыха. Удачным примером использования «дальневосточных гектаров» поделился Роман Стародубцев. Участки земли на территории Свободненского района в безвозмездное пользование амурчанин взял три года назад и создал здесь базу отдыха.

— Открыть турбазу мы хотели давно, но землю для её строительства получить не удавалось. Шанс воплотить задуманное в жизнь появился, когда стартовала программа по выдаче «дальневосточных гектаров». Тогда мы всей семьёй оформили в безвозмездное пользование 8 бесплатных гектаров недалеко от села Голубое, - объяснил Роман Стародубцев.

Предварительно территорию турбазы привели в порядок, очистили озеро. Далее здесь построили домики и беседки. Раньше отдыхающих здесь принимали только летом. В этом году планируют сделать тёплые домики, чтобы туристы могли приезжать и зимой.

В Приамурье 3,5 тысячи гектаров уже активно осваиваются. В прошлом году в регионе оформили 848 дальневосточных гектаров. На безвозмездно полученных землях владельцы занимаются фермерским хозяйством, строят дома, развивают туризм. Наиболее известные примеры удачной реализации своих планов на «дальневосточном гектаре»: выращивание в масштабных размерах клубники на территории Свободненского района, размещение на берегах Нижне-Бурейского водохранилища туристического объекта «Шамбала», на границе Свободненского и Шимановского районов – базы отдыха «Стривер», в Магдагачинском районе построен завод по производству древесного угля. Кроме этого, в Тамбовском районе амурчанин занимается разведением соколов и ястребов, в Серышевском районе построена ферма, на которой местные жители разводят лошадей и других животных; на территории Архаринского района инициативные владельцы гектаров возрождают село Татакан, сообщается на сайте амурского правительства.

Как сообщал полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, некоторым получателям «дальневосточного гектара» в скором времени дадут возможность оформить и второй участок.