Виктория Короткова призналась, что после смертельного ДТП с её участием не может садиться за руль

Виктория призналась, что после случившегося жила как в аду. Она не могла есть и спать, не выходила из дома и полностью отрезала себя от внешнего мира. Чтобы прийти в себя, девушке пришлось работать с психологом.

На своей странице в Instagram Короткова написала, что в день аварии, когда оборвалась жизнь другого человека, её жизнь словно поставили на паузу. По её словам, это очень сложно было пережить, и только близкие помогли ей с этим справиться.

Виктория говорит, что после случившегося её жизнь поменялась и уже не будет прежней. Она пока не может садиться за руль, сейчас у неё есть водитель.

Смертельное ДТП с участием Коротковой произошло вечером 5 октября. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, а модель была за рулем Mercedes Gelandewagen. 39-летний мужчина погиб на месте.

Виктория в момент аварии была трезва. Ее адвокат сообщал, что загруженный участок дороги не позволил девушке избежать ДТП. После проведённого расследования уголовное дело отказались возбуждать.