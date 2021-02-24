По данным статистики, мужчины Приамурья менее образованные, но более трудолюбивые

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По данным статистики на конец 2020 года, в Амурской области проживает 783,5 тысячи человек, из них 374,7 тысячи – мужчины. Перевес в сторону женщин происходит из-за того, что амурчанки живут дольше в среднем на 10 лет, сообщают в Амурстате.

В территориальном органе статистики рассказали, что большая часть мужчин в Приамурье находится в трудоспособном возрасте (16-59 лет), при этом каждый третий из них – это молодой человек в возрасте 16-29 лет.

За счёт того, что женщины по статистике живут дольше, соотношение полов в Амурской области следующее: на 1 000 мужчин приходится 1 110 женщин. Но в трудоспособном возрасте мужчин все же больше, чем женщин. На 1 000 мужчин приходится всего 886 женщин.

Сколько же живут амурчане? В Амурстате рассказали, что в среднем мужчины живут 63,5 года, а женщины 73,9 года. Исходя из этого, статистически мужчины Приамурья моложе женщин на 4,9 года. Возраст среднего амурчанина составляет 35,4 года, а амурчанки – 40,3 года.

Примечательно, что мужчины регистрируют брак в более зрелом возрасте, чем женщины. Так, до 25 лет расписались 20 % мужчин из общего числа вступивших в брак и 31,2 % женщин.

По статистике, у мужчин выше уровень занятости – 69,7 % против 59 % у женщин.

— Наибольший перевес численности мужчин наблюдается в таких видах экономики, как строительство (в 7,5 раза), обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха (в 4,6 раза), добыча полезных ископаемых (в 4,5 раза), транспортировка и хранение, деятельность в области информации и связи (в 3,2 раза). Мужчины преобладают среди занятых на работах с вредными и опасными условиями труда – их в 3,5 раза больше, чем женщин, – рассказали в Амурстате.

Женщины чаще всего работают в должности специалистов высшей и средней квалификации, низового инженерно-управленческого персонала, работников сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности.

Стоит отметить, что женщины Приамурья более образованные, чем мужчины.

При этом на 1 000 мужчин в возрасте старше 20 лет приходится 13 кандидатов и докторов наук.

— Похожая картина наблюдается среди занятого в экономике населения – удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным образованием среди работающих мужчин ниже, чем среди женщин, – пояснили в территориальном органе статистики Приамурья.

27 % мужчин Амурской области признались, что имеют более одного источника дохода. Основным источником дохода мужчины называли трудовую деятельность (52 %) и пенсии (кроме пенсий по инвалидности) – 26 %, 14 % – личное подсобное хозяйство и лишь 2 % – стипендии.