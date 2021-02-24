Несколько дальневосточных аистов останутся жить в Китае

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Эколог, биолог-охотовед и специалист по дальневосточному аисту Антон Сасин показал перемещение меченых птиц к местам зимовки в Китае. Учёный отметил, что некоторые птицы не вернутся обратно.

Эколог Антон Сасин опубликовал в своём инстаграм-аккаунте видео перемещения дальневосточных аистов на зимовке в Китае.

— В ролике показаны перемещения меченых аистов к местам зимовки на озере Поянг в течение декабря 2020 года и их распределение по озеру в январе-феврале 2021 года. Буквально на днях птицы уже начнут двигаться в обратном направлении на север, – рассказал эколог Антон Сасин.

Учёный также рассказал интересный факт: дальневосточные аисты начали гнездиться в местах зимовки в Китае. Первые гнёзда заметили на опорах ЛЭП рядом с озером Поянг, где зимует основная масса мировой популяции дальневосточных аистов.

— Можно сказать, что на наших глазах начала формироваться осёдлая китайская популяция аистов, которым не нужно будет ежегодно мигрировать за много тысяч километров на зимовку. Подобные осёдлые популяции уже сформированы в Японии и Южной Корее, – пояснил Антон Сасин.

Сообщается, что птиц решили взять под опеку китайские энергетики.

А вот журавль из Муравьёвского парка, наоборот, решил не покидать родные места и остался зимовать в Приморском крае. Журавля выпустили в дикую природу весной 2020 года в Муравьёвском парке. Квотеру установили датчик, благодаря которому учёные могут следить за его передвижением. Птица сбилась с курса из-за своей неопытности. Путь в тёплые края Квотер начал ещё в ноябре. В итоге зимовать он остался в районе поселка Рудная Пристань в Приморском крае. Там его отловили учёные и поместили в тёплый вольер до весны.