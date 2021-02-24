Не приехали на вызов: в Кемерове судят двух полицейских, из-за которых убили молодую девушку

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Уголовное дело было заведено в отношении 41-летнего начальника смены дежурной части и 40-летнего старшего оперативного дежурного дежурной части отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Кемерово. Сотрудников полиции обвиняют в халатности, которая повлекла за собой смерть 23-летней девушки. Ее убивал сожитель, но полицейские на вызов соседей не среагировали.

По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемые, находясь на рабочем месте, получили сигнал, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Ленинском районе областного центра драка, слышны крики женщины о помощи. Полицейские зарегистрировали данное сообщение, однако халатно отнеслись к своим должностным обязанностям и не отправили группу на проверку данной информации. В результате их халатных действий преступление не было пресечено. В квартире была убита 23-летняя жительница областного центра. 23-летний мужчина, убивший бывшую сожительницу, был задержан на месте преступления.

В настоящее время уголовное дело в отношении него рассматривается в суде. Со следствием обвиняемые не сотрудничали, вину не признали, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу.

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