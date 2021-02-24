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В День защитника Отечества амурский автомобилист провалился под лёд

В День защитника Отечества амурский автомобилист провалился под лёд
Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

23 февраля на реке Ивановка между селами Ивановка и Дмитриевка под лёд провалился автомобиль. Водитель решил погонять замерзшей реке и оказался одним боком в полынье.

Пожарные из села Ивановка вытащили автомобиль из воды при помощи лебёдки и троса. Водитель не пострадал.

Также в ночь с 23 на 24 февраля пожарные вытаскивали из сугроба автомобиль, который застрял на просёлочной дороге. Приус ехал по трассе Благовещенск-Свободный и свернул на просёлочную дорогу в сторону Грязнушки. Там машина застряла в сугробе и пассажиры вызывали спасателей.

На помощь пришли пожарные из Михайловки, которые на УАЗе вытащили авто из снега и сопроводили его до трассы. Пассажиры – женщина и мужчина – в помощи медиков не нуждались, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Напомним, ранее спасатели эвакуировали пятерых пассажиров КамАЗа, которые застряли в Зейском районе.

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#Зея #происшествия #Свободный

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