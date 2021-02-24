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В Новосибирске 12-летнему школьнику подростки сломали позвоночник из-за брекетов

В Новосибирске 12-летнему школьнику подростки сломали позвоночник из-за брекетов
Фото: fine-news.ru

В Новосибирске шестеро подростков жестоко избили 12-летнего школьника из-за отказа снять брекеты. Мальчик с переломом трёх позвонков находится в больнице, сообщает «Комсомольская правда».

Как рассказала мама школьника, всё произошло днём 22 февраля. Мальчик пошёл кататься на горку недалеко от их дома. Вскоре неизвестный мужчина привёл её избитого сына домой, заметив мальчика лежащим на улице.

Женщина сразу вызвала скорую. Врачи диагностировали у школьника перелом трёх позвонков. Мальчик занимался плаванием и единоборствами, но теперь ему на два года придётся забыть о тренировках. На данный момент подросток находится в больнице.

Позже сын рассказал матери, что на горке к нему подошли шестеро незнакомых ребят и начали требовать, чтобы он снял пластинку для выравнивания зубов. Мальчик отказался, после чего подростки на него набросились и начали избивать. По словам школьника, его сначала били кулаками по лицу, потом повалили и стали пинать ногами.

Мама пострадавшего мальчика написала заявление в полицию. В настоящее время по факту избиения следователи проводят проверку, устанавливается вся картина произошедшего.

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#дети #происшествия

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