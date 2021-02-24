Налог на богатых за месяц принёс в казну около двух миллиардов рублей
Дополнительные два процента в казну платят состоятельные граждане, чей доход больше пяти миллионов рублей в год. Так, с начала этого год ставка НДФЛ для них изменилась с 13 % до 15 %. Благодаря дополнительным доходам бюджет страны за январь 2021 года пополнился на 1,8 миллиарда рублей, сообщают «Известия».
— Официально такой доход в стране получают больше 20 тысяч человек в стране. С довольно высоким уровнем точности можно определить, что в общей сложности сумма их доходов в январе составляет более 92 миллиардов рублей, – отметил юрист Вадим Зарипов.
По оценкам министра финансов Антона Силуанова, такие нововведения смогут принести в федеральный бюджет 60 миллиардов рублей в год. По мнению чиновника, эти деньги должны будут идти на лечение детей с редкими заболеваниями в специально учреждённый фонд «Круг добра».
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