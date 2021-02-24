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сегодня, 12:30 4

Налог на богатых за месяц принёс в казну около двух миллиардов рублей

Налог на богатых за месяц принёс в казну около двух миллиардов рублей
Фото: pixabay.com

Дополнительные два процента в казну платят состоятельные граждане, чей доход больше пяти миллионов рублей в год. Так, с начала этого год ставка НДФЛ для них изменилась с 13 % до 15 %. Благодаря дополнительным доходам бюджет страны за январь 2021 года пополнился на 1,8 миллиарда рублей, сообщают «Известия».

— Официально такой доход в стране получают больше 20 тысяч человек в стране. С довольно высоким уровнем точности можно определить, что в общей сложности сумма их доходов в январе составляет более 92 миллиардов рублей, – отметил юрист Вадим Зарипов.

По оценкам министра финансов Антона Силуанова, такие нововведения смогут принести в федеральный бюджет 60 миллиардов рублей в год. По мнению чиновника, эти деньги должны будут идти на лечение детей с редкими заболеваниями в специально учреждённый фонд «Круг добра».

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#налоги #финансы

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Наконец-то приняли хоть один правильный закон

  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    1 час назад

    Так должны были собрать с них 5 лярдов, а собрали только 1,8 Где деньги Зин?

  • Авантыч

    Авантыч
    42 минуты назад

    ghbrjkz

    92млрд-2%, получаем 1,84. Откуда 5?

  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    25 минут назад

    Я не знаю, кто такой юрист Зарипов и откуда у него данные. Силуанов, он же Зина, сказал что за год с них поступит дополнительно 60 лярдов (60:12мес=5). А Путин дал команду создать фонд для лечения детей из этих 60 лярдов. Как то так.

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