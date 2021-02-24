Налог на богатых за месяц принёс в казну около двух миллиардов рублей

— Официально такой доход в стране получают больше 20 тысяч человек в стране. С довольно высоким уровнем точности можно определить, что в общей сложности сумма их доходов в январе составляет более 92 миллиардов рублей, – отметил юрист Вадим Зарипов.

По оценкам министра финансов Антона Силуанова, такие нововведения смогут принести в федеральный бюджет 60 миллиардов рублей в год. По мнению чиновника, эти деньги должны будут идти на лечение детей с редкими заболеваниями в специально учреждённый фонд «Круг добра».