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24февраля
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сегодня, 12:15 1

В спорткомплексе «Юность» стартует всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири

В спорткомплексе «Юность» стартует всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири
Фото: sg.amursport.ru

Турнир начнётся парадом открытия 24 февраля в 18:30. Ожидается участие примерно ста гимнастов из Читы, Хабаровска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Благовещенска, Белогорска, Зеи, Райчихинска. Соревнования пройдут на современном оборудовании, которое подарила Федерация спортивной гимнастики России. Его временно установили в спорткомплексе «Юность».

Параллельно с всероссийским турниром будет проходить первенство ДФО, в котором примут участие гимнасты из Приморского, Хабаровского, Забайкальского краёв, Сахалинской и Амурской областей, сообщает администрация Благовещенска.

Спортивные делегации уже прибывают в Благовещенск и приступают к тренировкам. Всего на соревнованиях будет разыграно пятьдесят комплектов наград. Победители и призёры определятся 26 февраля 2021 года, об этом сообщает Амурская областная федерация спортивной гимнастики.

А на выходных в Благовещенске впервые прошел чемпионат по бадминтону среди инвалидов.

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#Дальний Восток #мэрия #спорт

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Молодцы ребята, занимаются спортом!

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