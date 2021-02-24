В спорткомплексе «Юность» стартует всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири

Фото: sg.amursport.ru

Турнир начнётся парадом открытия 24 февраля в 18:30. Ожидается участие примерно ста гимнастов из Читы, Хабаровска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Благовещенска, Белогорска, Зеи, Райчихинска. Соревнования пройдут на современном оборудовании, которое подарила Федерация спортивной гимнастики России. Его временно установили в спорткомплексе «Юность».

Параллельно с всероссийским турниром будет проходить первенство ДФО, в котором примут участие гимнасты из Приморского, Хабаровского, Забайкальского краёв, Сахалинской и Амурской областей, сообщает администрация Благовещенска.

Спортивные делегации уже прибывают в Благовещенск и приступают к тренировкам. Всего на соревнованиях будет разыграно пятьдесят комплектов наград. Победители и призёры определятся 26 февраля 2021 года, об этом сообщает Амурская областная федерация спортивной гимнастики.

А на выходных в Благовещенске впервые прошел чемпионат по бадминтону среди инвалидов.