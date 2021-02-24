Из-за новых сборов в угольной промышленности будут дорожать тепло- и электроэнергия

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Утилизационные сборы на спецтехнику в этом году планируется повысить в два-четыре раза. Это, по мнению экспертов, неизбежно повлечёт рост цен на уголь и, как следствие, увеличение тарифов для населения.

Тепло- и электроэнергия в России могут подорожать. Это произойдет из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг. В письме говорится, что сборы лучше повышать поэтапно и на часть техники оставить прежними.

— Учитывая, что себестоимость продукции угольных компаний прямо влияет на тарифную составляющую в энергетике и тепле, можно прогнозировать, что обусловленный пересмотром ставок утилизационного сбора рост себестоимости угля повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, что, в свою очередь, будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию, – говорится в письме.

Население защищено от роста тарифов на тепло- и электроэнергию регулируемыми договорами и индексом платы за коммунальные услуги, сказал к.э.н., доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин. Но изменение цен на уголь может повлиять на субсидирование тарифа для населения региональными бюджетами и, значит, потребует дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета страны, сказали «Известиям» в Минэнерго. При этом сумма выплаченных субсидий оценочно будет на 15 процентов превышать сумму, полученную бюджетом от введения утилизационного сбора, добавили в ведомстве.

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