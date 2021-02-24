Тигрице, которая в декабре держала в страхе Приморье, выбирают имя

Фото: @amurtigercenter

Специалисты центра «Амурский тигр» предлагают выбрать имя тигрице, державшей в страхе несколько посёлков Приморья. Хищницу отловили, а затем вернули в тайгу.

К населённым пунктам тигрица вышла в декабре прошлого года из-за несанкционированных свалок, на которых обитали бродячие собаки. Хищница увлеклась лёгкой добычей и стала заходить на территорию сёл. Её пришлось отловить и поместить в центр реабилитации.

В январе тигрицу выпустили в тайгу. Теперь она обитает недалеко от одной из федеральных охранных природных территорий, где хорошая охрана и высокая численность копытных.

— Специалистам не нравится называть красивого хищника «тигрицей, отловленной в Дальнереченском районе Приморского края». Она достойна «имени»! - считают сотрудники центра «Амурский тигр».

Имя выберут в два этапа: сначала соберут предложенные варианты, а затем проведут голосование. Победитель получит приз, а для пока безымянной тигрицы кличка станет подарком на Международный женский день.

В комментариях к публикации о конкурсе подписчики уже оставляют свои варианты имён: Алиса, Диана, Айсин, Малинка, Мира, Глория, Гера, Полянка. А жители села Ясная Поляна, где отловили тигрицу, предложили назвать хищницу Ракитяночка.