В Шимановске объявили конкурс кандидатов на должность мэра города

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Городской совет народных депутатов Шимановска объявил о начале конкурса по отбору кандидатов на должность мэра города. В период с 25 февраля до 11 марта желающие могут подать заявление на участие в конкурсе и предоставить необходимые документы, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Приветствуется наличие у кандидата высшего образования, знание законодательства (как местного, так и федерального), понимание экономических процессов и опыт управленческой работы. Нельзя участвовать в конкурсе тем, кто недееспособен, имеет судимость, имеет двойное гражданство, предоставил неполный пакет документов или не достиг возраста 21 года.

Напомним, что сейчас Шимановском руководит Павел Березовский. Главой города он стал 11 апреля 2016 года.