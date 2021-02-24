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Актёру Жерару Депардье предъявили обвинение в сексуальном насилии

Актёру Жерару Депардье предъявили обвинение в сексуальном насилии
Фото: kupisantehniky.ru

Французскому актёру Жерару Депардье было предъявлено обвинение в сексуальном насилии. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на газету Le Parisien.

Как стало известно, обвинения актёру предъявили ещё в декабре 2020 года. Дело расследует прокуратура Парижа. В настоящий момент Депардье находится под судебным контролем.

Адвокат артиста Эрве Темим подтвердил эту информацию. По его словам, Депардье отрицает обвинения, которые ему предъявлены.

Уголовное дело было возбуждено еще в 2018 году. Молодая актриса обвинила Депардье в двух изнасилованиях и заявила, что актёр домогался ее, когда она приходила к нему домой для репетиции.

Было начато расследование, но полицейские пришли к выводу, что для предъявления обвинений нет достаточных оснований, и дело закрыли. После этого актриса вновь обратилась в правоохранительные органы и подала новую жалобу. В октябре 2020 года было принято решение о возобновлении работы по делу Депардье.

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#происшествия #шоу-бизнес

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