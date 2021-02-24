Актёру Жерару Депардье предъявили обвинение в сексуальном насилии

Как стало известно, обвинения актёру предъявили ещё в декабре 2020 года. Дело расследует прокуратура Парижа. В настоящий момент Депардье находится под судебным контролем.

Адвокат артиста Эрве Темим подтвердил эту информацию. По его словам, Депардье отрицает обвинения, которые ему предъявлены.

Уголовное дело было возбуждено еще в 2018 году. Молодая актриса обвинила Депардье в двух изнасилованиях и заявила, что актёр домогался ее, когда она приходила к нему домой для репетиции.

Было начато расследование, но полицейские пришли к выводу, что для предъявления обвинений нет достаточных оснований, и дело закрыли. После этого актриса вновь обратилась в правоохранительные органы и подала новую жалобу. В октябре 2020 года было принято решение о возобновлении работы по делу Депардье.