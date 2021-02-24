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сегодня, 11:25 1

На Сахалине подростки раскрасили несколько автомобилей, припаркованных во дворе

На Сахалине подростки раскрасили несколько автомобилей, припаркованных во дворе
Фото: sakhalin.info

Владельцы автомобилей, припарковавшие свои авто во дворе дома 31 по улице Емельянова в Южно-Сахалинске получили сюрприз от юных хулиганов. Подростки обсыпали шесть машин цветными химикатами.

Как сообщил хозяин одного из поменявшего цвет автомобиля, краска не смылась даже после двух визитов на автомойку. Владельцы машин, пострадавших от рук вандалов, уже написали заявления в полицию. Действия хулиганов попали в объектив камеры. На записи видно, что краску рассыпали подростки, сообщает sakhalin.info.

— «Детки» пошутили, поиграли а шесть машин пострадали, особенно светлые, на них сине-зелёный оттенок и пятна. Родители, следите за своими детьми и объясните им, что рассыпать порошок из неизвестных банок опасно, вам же платить ущерб, высказался хозяин одного из автомобилей.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    32 минуты назад

    Детишек отдать на исправ работы снег убирать и машины мыть

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