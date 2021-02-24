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сегодня, 11:09 0

Юная амурчанка стала бронзовым призёром по кикбоксингу в Чите

Юная амурчанка стала бронзовым призёром по кикбоксингу в Чите
Фото: администрация Благовещенского района

Школьница из Усть-Ивановки Дарья Голованова стала бронзовым призёром Дальнего Востока по кикбоксингу в своей весовой категории. Чемпионат проходил в Чите с 18 по 21 февраля, рассказали в пресс-службе администрации Благовещенского района.

Юная спортсменка Даша – воспитанница Детско-юношеской спортивной школы Благовещенского района, её тренирует Александр Ламайкин. Спортсменка выступала в дисциплине лайт-контакт.

Всего в соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из Республики Саха (Якутия), Республики Бурятия, Амурской области, Еврейского автономного округа, а также Камчатского, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев. Кикбоксёры выступали в дисциплинах лайт-контакт, поинтфайтинг и фулл-контакт с лоу киком.

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#спорт

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