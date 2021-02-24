В Благовещенске женщина-водитель погибла, пытаясь скрыться от полиции

Фото: www.instagram.com/dpskontrol_28rus/

Очередное резонансное дорожное происшествие случилось в ночь с 23 на 24 февраля. Известно, что женщина, находившаяся за рулём автомобиля Nissan March, пыталась скрыться от патруля ГИБДД. С вечера 23 февраля автомобиль находился в розыске, предположительно, в связи с совершенным ДТП.

Как сообщает паблик dpskontrol_28rus, ночью сотрудники ДПС увидели на дороге автомобиль, находившийся в ориентировке. Водитель Nissan March машину не остановил и попытался скрыться. Экипаж ДПС начал преследование, но на пересечении улиц Октябрьской и Загородной водитель March не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил лобовое столкновение с Nissan Teana.

Выяснилось, что за рулём Nissan March находилась женщина, которая от полученных травм погибла на месте. О других пострадавших пока не сообщается.

— Известно, что погибшая женщина 1987 года рождения, ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». По факту ДТП проводится доследственная проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, – прокомментировали в пресс-службе ГИБДД Амурской области.