Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:14 7

В Благовещенске женщина-водитель погибла, пытаясь скрыться от полиции

В Благовещенске женщина-водитель погибла, пытаясь скрыться от полиции
Фото: www.instagram.com/dpskontrol_28rus/

Очередное резонансное дорожное происшествие случилось в ночь с 23 на 24 февраля. Известно, что женщина, находившаяся за рулём автомобиля Nissan March, пыталась скрыться от патруля ГИБДД. С вечера 23 февраля автомобиль находился в розыске, предположительно, в связи с совершенным ДТП.

Как сообщает паблик dpskontrol_28rus, ночью сотрудники ДПС увидели на дороге автомобиль, находившийся в ориентировке. Водитель Nissan March машину не остановил и попытался скрыться. Экипаж ДПС начал преследование, но на пересечении улиц Октябрьской и Загородной водитель March не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил лобовое столкновение с Nissan Teana.

Выяснилось, что за рулём Nissan March находилась женщина, которая от полученных травм погибла на месте. О других пострадавших пока не сообщается.

— Известно, что погибшая женщина 1987 года рождения, ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». По факту ДТП проводится доследственная проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, – прокомментировали в пресс-службе ГИБДД Амурской области.

Просмотров всего: 2165

#ДТП #происшествия

распечатать


Происшествия

В День защитника Отечества амурский автомобилист провалился под лёд
В России и мире

В Новосибирске 12-летнему школьнику подростки сломали позвоночник из-за брекетов
В России и мире

Актёру Жерару Депардье предъявили обвинение в сексуальном насилии
Общество 1

На Сахалине подростки раскрасили несколько автомобилей, припаркованных во дворе
Комментарии
Показать все (7)
  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    Одной дурой за рулём стало меньше!

    А как те, что в Теане? Почему про их здоровье не написали?

  • Таранов

    Таранов
    1 час назад

    Ну вот, а говорят бога нет !!!

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    1 час назад

    Ну остановилась бы ну штрафанули бы Если подштофе то то же как авария разгоним полицию не борется А начинают бороться (кстати прямо выполняя свои профобязанности) загнали водилу ...

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    1 час назад

    Таранов 10 минут назад

    Ну вот, а говорят бога нет !!!- ни одна песчинка в мире не передвинется без воли Его

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    1 час назад

    Владельцев Теаны жалко

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    57 минут назад

    Известно, что погибшая девушка 1987 года рождения, ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

    Лишать пожизненно прав за причинение смерти за рулем. Хорошо, что нарушительница погибла - больше никого не заберет на тот свет. Туда ей и дорога, надеюсь горит в аду.

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    34 минуты назад

    Дмитрий Русский 21 минута назад

    Известно, что погибшая девушка 1987 года рождения, ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

    Лишать пожизненно прав за причинение смерти за рулем. Хорошо, что нарушительница погибла - больше никого не заберет на тот свет. Туда ей и дорога, надеюсь горит в аду.- интересно с какими пожеланиями тебя проводят правдорубец ты наш ) поколение 90 -х вообще не воспитывали родители выживанием занимались Молодая глупая жаль может кому-то и составила бы счастье

Показать все (7)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь