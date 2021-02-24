Правительство России будет помогать издавать социально значимую литературу

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Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее порядок и условие предоставления субсидирования на издание социально значимой литературы, сообщают в пресс-службе правительства России.

В рамках государственной программы «Развитие культуры» субсидирование может получить издательство, существующее не менее одного года. С этого года проведением отбора и предоставлением финансирования занимается Минцифры.

— Субсидии можно получить на издание новой литературы – то есть той, которая отсутствует на книжном рынке России. Кроме того, заявленная продукция должна быть актуальной и оригинальной, а также иметь социальную направленность. К примеру, такие книги могут рассказывать о знаменательных датах российской истории и культуры, поднимать проблемы подрастающего поколения, пропагандировать здоровый образ жизни, – пояснили в пресс-службе правительства России.

Для получение финансовой поддержки от государства издательство должно подготовить пакет документов. На едином портале бюджетной системы России указаны сроки проведения конкурса, а также требования к оформлению заявок.